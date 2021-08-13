Казанцы тратят на подготовку детей к школе больше, чем в среднем по России

Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

Казанские родители тратят на подготовку детей к школе нескольким больше, чем в среднем о России: на 2% больше на подготовку девочек и на 3% больше на подготовку мальчиков. Об этом свидетельствуют данные исследования Lamoda.



В июле этого года казанские родители потратили на школьные товары для девочек 13 580 рублей, а на товары для мальчиков — 12 910 рублей. Так, в июле 2021-го по сравнению с тем же периодом прошлого года спрос на школьные товары для девочек вырос на 31%, а для мальчиков — на 19%.

Из суммы, которую родители девочек потратили на сборы в школу, за повседневную одежду и обувь (жакет, рубашка, колготки, юбка и туфли) родители отдавали 7 430 рублей. За одежду на уроки физкультуры (спортивный костюм и кроссовки) — 3 530 рублей. Родители покупали детям и школьные принадлежности, например, рюкзак (2 460 рублей) и пенал (160 рублей).

Родители мальчиков за одежду (брюки, джемпер, рубашка, сменная обувь и ремень) отдали в среднем 5 930 рублей, на спортивную форму — 3 940 рублей, на школьные принадлежности тратилось 3 040 рублей.

Фото: realnoevremya.ru

Самый популярный цвет спортивного костюма у девочек — розовый, у мальчиков — черный. Цвета рубашек в основном подбирают белые или синие.

О том, сколько тратят казанцы на сборы в школу, читайте в материале «Реального времени».

Маргарита Головатенко