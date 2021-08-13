Айдар Метшин: «Необходимо создание в Татарстане современного приюта для бездомных животных»

Нижнекамский район готов стать пилотной площадкой в Татарстане для комплексной системы защиты бездомных животных, сообщил глава района Айдар Метшин на круглом столе в общественной палате Татарстана.



Участники встречи обсудили, какие поправки необходимо внести для того, чтобы ФЗ-498 «Об ответственном обращении с животными» работал более эффективно.

Организатором встречи стала председатель Общественной палаты Татарстана Зиля Валеева. На встрече присутствовали зоозащитники, руководители приютов, волонтеры, представители муниципальных образований и министерств и высказывали свои предложения.

Айдар Метшин выразил мнение, что в республике мало подрядчиков и исполнителей, способных качественно выполнить поставленные задачи по работе с бездомными животными. Он подчеркнул, что в Нижнекамском районе был разработан проект комплексной республиканской программы по заботе о бездомных животных, по которой должны создать современный приют.

«Такие приюты должны быть типовыми, учитывать все необходимые запросы. Сейчас нужно тестировать эту программу, Нижнекамск готов стать площадкой для реализации этого пилотного проекта», — заявил Метшин.

Основатель приюта для животных «Кот и Пес» Ильдар Галеев высказался за создание системы определения агрессивности животных. Эту меру поддержала основательница приюта «Вега» Марина Симакова, чей приют держится исключительно на пожертвованиях граждан. Также она предложила вести регулярную просветительскую деятельность о важности стерилизации домашних животных, ввести обязательное чипирование и бесплатную стерилизацию домашних животных в деревнях и городах. Ее инициативы поддержали единогласно.

Маргарита Головатенко