В Казани на девушку упали футбольные ворота возле парка «Урам»

Прокуратура Вахитовского района Казани провела проверку по факту получения травмы 17-летней девушкой. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Выяснилось, что 5 августа этого года около 21.00 17-летняя девушка была на футбольном поле, расположенном возле парка «Урам». Девушка повисла на руках на металлической раме футбольных ворот, отчего те опрокинулись на нее. В результате она получила открытый перелом носа.

Земельный участок, составляющий часть набережной реки Казанки, передан в бессрочное пользование МБУ «Дирекция парков и скверов г. Казани». По состоянию на 11 августа 2021 года объект «Набережная реки Казанки» не введен в эксплуатацию. Футбольное поле в настоящее время находится на этапе строительства и покраски спортивного инвентаря, на баланс организации не передано. Футбольные ворота надлежащим образом не были закреплены, а охрана строящегося объекта отсутствовала.

По инициативе прокуратуры следственным органом в отношении неустановленных лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность).

Расследование дела находится на контроле прокуратуры района.

В мае в деревне Янцобино Кукморского района РТ на 9-летнюю девочку упали металлические футбольные ворота. Инцидент произошел на спортплощадке за зданием сельского клуба во время игры в футбол. Ребенка госпитализировали в Кукморскую ЦРБ с травмами головы и позвоночника.

Алексей Нечаев