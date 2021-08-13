Российская бегунья Ярыгина дисквалифицирована за уклонение от сдачи допинг-пробы

Российская легкоатлетка Елизавета Ярыгина дисквалифицирована за отказ или неявку на процедуру сдачи допинг-проб. Об этом сообщается в материалах Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

24-летняя спортсменка из Пермского края пропустит следующие три года за нарушение антидопинговых правил. Срок отстранения начнет отсчет с 30 июля 2021 года.

Ярыгина отказалась от прохождения обязательной процедуры забора допинг-пробы во время чемпионата России по легкой атлетике, который проходил в Чебоксарах с 23 по 27 июня. Сама спортсменка по итогам забега на 400 метров заняла 19-е место.

Напомним, ранее допинг был обнаружен в пробе российского триатлониста Игоря Полянского — участника Олимпиады-2020 в Токио.