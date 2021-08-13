Перед новым учебным годом в Набережных Челнах сменились директора трех школ

В Набережных Челнах перед новым учебным годом сменились сразу три директора школ. Руководство сменилось в школах №51, №43 и №52.

Как сообщает Chelny-biz.ru со ссылкой на собственный источники, директор Алексей Миронов перешел работать из школы №43 в СОШ №51. Его место займет Олеся Автомеева, ранее работавшая заместителем директора школы №6.

Директором в школу №52 назначен учитель английского и немецкого языков из СОШ №22 Дамир Нуриахметов.



Ольга Плешкова