В Татарстане в результате очистки дна озера открылись родники

В Лаишевском районе Татарстана в результате работ по расчистке водных объектов открылись родники. Об этом рассказали в пресс-службе Минэкологии Татарстана.

Со дна двух водных объектов в Лаишевском районе достали больше 180 тысяч кубических метров донных отложений. На зачистку заиленного пруда в селе Державино Росводресурсы направили более 36 млн рублей. Треть водоема была затянута ряской, озеро заросло рогозом и тростником, вдоль берегов оставались затопленные деревья.

Изъятый со дня озера ил планируют засыпать плодородным слоем почвы и засеять многолетними травами.

На реке Меша у села Никольское Лаишевского района со дна озера изъяли больше 100 тысяч куб. м донных отложений. Пока здесь продолжают углублять мелководье. Общая площадь расчищенной территории составит 32 га. Благодаря очистке здесь уже открылись два родника.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Лаишевском районе Татарстана ведутся работы по очистке двух водоемов. От ила очищают озера в селах Державино и Никольское.





Ольга Плешкова