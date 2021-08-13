СМИ: в Уфе неизвестный мужчина с ножом напал на полицейских

В Уфе неизвестный мужчина с ножом напал на сотрудников полиции. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Нападение произошло на сотрудников патрульно-постовой службы.

«Был неадекватный мужчина с ножом, сотрудник патрульно-постовой службы применил табельное оружие. Ранил его, обезвредил, (раненого — прим. ред.) увезли в больницу», — рассказал собеседник агентства.

Официальной информации по данному происшествию пока нет.

Ранее в Казани пациент наркодиспансера ранил охранника в шею. Нападавшего 38-летнего мужчину задержали.

Ольга Плешкова