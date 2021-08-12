В УФАС РТ заявили, что больше половины проверенных госзакупок в республике прошли с нарушениями

В Татарстане из более 90 закупок нарушения нашли в 52. Об этом сообщает пресс-служба УФАС по РТ.

Антимонопольщики заинтересовались конкурентными процедурами Министерства образования РТ. По одной из них заказчик не стал соблюдать запрет на допуск иностранного программного обеспечения при закупке роботехнического оборудования. Ряд закупок были осуществлены у единственного поставщика без проведения аукционов и конкурсов, это привело к ограничению конкуренции. Должностных лиц Минобрнауки РТ привлекли к административной ответственности на сумму в 100 тысяч рублей.

С начала года в Татарстанское УФАС России поступило 15 жалоб, связанных с нацпроектами «Безопасные и качественные дороги», «Образование», «Демография» и «Экология». Обоснованными признано 12 из них.

В 2021 году в ведомство поступило 133 жалобы на включение в реестр недобросовестных поставщиков. По результатам рассмотрения в список внесли 70 поставщиков (57 — в связи с неисполнением контракта, 13 — с уклонением от его заключения).

Также сегодня заместитель руководителя антимонопольного органа Алмаз Яфизов рассказал, как УФАС по РТ раскрыло картельный сговор между московскими компаниями на поставку пожарных машин в рамках национального проекта.