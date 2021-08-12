В СМИ рассказали, кто просверлил дыру в «Союзе МС-09» в 2018 году

Отверстие в бытовом отсеке космического корабля «Союз МС-09» в 2018 году просверлил в условиях невесомости человек, который не был знаком с устройством аппарата. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на высокопоставленный источник в российской ракетно-космической отрасли.

— Из восьми отверстий только одно было сквозное, остальные насверлены словно с отскоками сверла, что, скорее, говорит о сверлении именно в условиях невесомости без необходимого упора, — приводит агентство его слова.

Одно отверстие пытались просверлить в шпангоуте (поперечном ребре корпуса судна, — прим. ред.) корабля. Такое повреждение невозможно было сделать на Земле, потому что в этом случае корабль не прошел бы испытания в вакуумной камере.

Российские космонавты из-за этой ситуации прошли проверку на полиграфе, тогда как астронавты NASA от нее отказались.

В августе 2018 года на МКС упало давление. Позже выяснилось, что воздух уходил через отверстие в бытовом отсеке «Союза МС-09». Специалисты пришли к выводу, что корпус корабля был просверлен изнутри.

Ранее в «Роскосмосе» предупредили о рисках использования МКС после 2024 года. Это связано со старением оборудования. При этом эксплуатацию российского сегмента МКС планируют завершить до 2028 года. Известно о договоренностях стран-партнеров об использовании станции до 2024-го включительно.