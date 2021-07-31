В «Роскосмосе» заявили о рисках использования МКС после 2024 года

Из-за старения оборудования использование российского сегмента Международной космической станции (МКС) после 2024 создает дополнительные риски, сообщил «Роскосмос».

«С целью недопущения прекращения непрерывного освоения околоземной космической инфраструктуры предложено создание национального пилотируемого космического комплекса на низкой околоземной орбите — Российской орбитальной служебной станции (РОСС)», — говорится в сообщении.

Эксплуатацию российского сегмента МКС планируют завершить до 2028 года. При этом сейчас известно о договоренностях стран-партнеров об использовании станции до 2024-го включительно.

В апреле в «Роскосмосе» сообщили, что решение по дальнейшей эксплуатации Россией Международной космической станции примут после 2024 года. Только после этого страна приступит к переговорам с партнерами об условиях и формах взаимодействия.

Алексей Нечаев