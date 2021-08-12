«Рубин» — «Ракув»: Костюков выйдет в атаке вместо Деспотовича

Стал известен стартовый состав казанского «Рубина» на матч против польского «Ракува» в Лиге конференций.

С первых минут на острие атаки казанцев выйдет Михаил Костюков, он заменит Джордже Деспотовича, который выбыл из строя на несколько недель из-за травмы.

На краю обороны появится Владислав Игнатьев, а в центр поля вернулся Хван Ин Бом, пропустивший первый матч этих команд.

Георгий Зотов, Олег Шатов и Иван Игнатьев попали в список запасных. Также на игру заявлен Мицуки Сайто, который еще не играл в официальных играх за казанский «Рубин».

Напомним, первый матч между командами завершился со счетом 0:0. Победитель сегодняшней игры выйдет в следующий раунд турнира.