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«Рубин» — «Ракув»: Костюков выйдет в атаке вместо Деспотовича

17:45, 12.08.2021
«Рубин» — «Ракув»: Костюков выйдет в атаке вместо Деспотовича
Фото: rubin-kazan.ru

Стал известен стартовый состав казанского «Рубина» на матч против польского «Ракува» в Лиге конференций.

С первых минут на острие атаки казанцев выйдет Михаил Костюков, он заменит Джордже Деспотовича, который выбыл из строя на несколько недель из-за травмы.

На краю обороны появится Владислав Игнатьев, а в центр поля вернулся Хван Ин Бом, пропустивший первый матч этих команд.

Георгий Зотов, Олег Шатов и Иван Игнатьев попали в список запасных. Также на игру заявлен Мицуки Сайто, который еще не играл в официальных играх за казанский «Рубин».

Напомним, первый матч между командами завершился со счетом 0:0. Победитель сегодняшней игры выйдет в следующий раунд турнира.

СпортФутбол
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