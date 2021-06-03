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В Новошешминском сельском поселении РТ ввели карантин в связи с бешенством животных

01:24, 03.06.2021
В Новошешминском сельском поселении РТ ввели карантин в связи с бешенством животных
Фото: pxhere.com

На территории Новошешминского сельского поселения Новошешминского района Татарстана ввели карантин в связи с заболеванием бешенством животных. Соответствующий указ 2 июня подписал президент республики Рустам Минниханов.

Эпизоотический очаг находится на территории личного подсобного хозяйства по ул. Горького, 18 в селе Новошешминск. Неблагополучный пункт — территория Новошешминского сельского поселения.

Фото: pixabay.com

На территории эпизоотического очага, согласно указу, запрещается лечение больных восприимчивых животных, их ввоз и вывоз, посещении этой территории посторонними лицами, кроме специалистов.

29 мая карантин в связи с заболеванием бешенством животных ввели на территории Тимяшевского сельского поселения РТ.

ОбществоВласть Татарстан
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