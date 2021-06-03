В Новошешминском сельском поселении РТ ввели карантин в связи с бешенством животных
На территории Новошешминского сельского поселения Новошешминского района Татарстана ввели карантин в связи с заболеванием бешенством животных. Соответствующий указ 2 июня подписал президент республики Рустам Минниханов.
Эпизоотический очаг находится на территории личного подсобного хозяйства по ул. Горького, 18 в селе Новошешминск. Неблагополучный пункт — территория Новошешминского сельского поселения.
На территории эпизоотического очага, согласно указу, запрещается лечение больных восприимчивых животных, их ввоз и вывоз, посещении этой территории посторонними лицами, кроме специалистов.
29 мая карантин в связи с заболеванием бешенством животных ввели на территории Тимяшевского сельского поселения РТ.ОбществоВласть Татарстан
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