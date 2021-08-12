В Казани футболом занимаются около 3 тысяч детей и подростков

В спортивных школах Казани регулярно занимаются более 24,5 тысячи детей и подростков. Самый популярный вид спорта — футбол — в секциях им занимаются около 3 тысяч воспитанников девяти спортшкол, рассказал председатель Комитета физической культуры и спорта Альберт Салихов.



На втором месте по популярности — художественная гимнастика и легкая атлетика. На эти секции ходят 1,5 тысячи воспитанников. Третье место разделяют хоккей и плавание — по 1,2 тысячи спортсменов.

В ближайшее время одна из новых футбольных секций откроется в школе №115 в Авиастроительном районе. Как сообщил Салихов, сейчас ведется поиск тренера, а в ближайшее время на территории школы хотят построить спортивную площадку — мини-футбольное поле.

В пяти учебных заведениях Казани введут занятия по футболу. Они будут проходить в гимназиях №179 и 20, школах №144, 161 и 97, сообщает мэрия Казани.

В Татарстане 24 школы попали в пилотный проект по реализации совместного проекта Министерства образования и науки РТ и Российского футбольного союза «Футбол в школе». В школах Казани, Зеленодольского, Верхнеуслонского, Заинского, Высокогорского районов будут проходить уроки футбола. Для этого повысят квалификацию физруков республики, а также привлекут победителей и призеров физкультурной олимпиады прошлых лет.

Маргарита Головатенко