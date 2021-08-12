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На станции метро «Кремлевская» в Казани провели косметический ремонт

14:20, 12.08.2021
На станции метро «Кремлевская» в Казани провели косметический ремонт
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани на станции метро «Кремлевская» провели косметический ремонт, сообщает МУП «Метроэлектротранс».

Строители очистили от старой штукатурки стены и потолок и покрасили их. Также отремонтировали пешеходные переходы и вестибюли.

«Работы проводятся с целью обеспечения безопасных и комфортных перевозок пассажиров», — сказано в сообщении.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В 2018 году сообщалось, что власти Татарстана планируют за три года выделить на строительство метро в Казани 3 млрд рублей. В бюджете на 2019—2021 годы заложены ассигнования по 1 млрд рублей в год.

Маргарита Головатенко
ОбществоИнфраструктура Татарстан
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