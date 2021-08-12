Более 90% водителей в Татарстане пользуются телефоном за рулем

Большинство жителей Татарстана (92%) пользуются телефоном за рулем. На гаджет не отвлекаются лишь 8% автомобилистов в регионе, свидетельствуют данные опроса портала «Дром».



42% татарстанцев признались, что во время вождения иногда читают сообщения и отвечают на звонки. 22% в принципе регулярно пользуются телефоном за рулем — ведут разговоры, переписки или ищут информацию. 28% при ответе на звонки используют беспроводные гарнитуры.

В то же время орошенные сообщили, что понимают опасность использования телефона во время вождения. «После того как увидел последствия ДТП, произошедшего из-за того, что водитель отвлекся на телефон, больше за рулем к телефону не прикасаюсь», — сказал один из участников опроса. Другой водитель рассказал, что смотрит в телефон, если стоит перед светофором с таймером и нужно быстро что-то посмотреть или ответить.

В среднем по России телефоном за рулем пользуются 88% водителей. Ответственнее всего к вопросу подходят автолюбители в Забайкалье и Якутии — здесь во время вождения гаджеты оставляют в стороне 19%.

Фото: pixabay.com

Исследование проводилось с 30 июля по 10 августа текущего года среди пользователей сайта «Дром». В опросе участвовали 10 тысяч автолюбителей из 81 региона РФ.

Маргарита Головатенко