Причиной падения вертолета на Камчатке могла стать ошибка экипажа

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По предварительным данным, вертолет Ми-8 мог упасть в Курильское озеро на Камчатке из-за ошибки экипажа, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию из правоохранительных органов.



Версия ошибки пилотирования в настоящее время выходит на первый план. Экипаж мог ошибочно посадить вертолет на водную поверхность в условиях густого тумана. «Машина практически за секунды пошла на дно. Выжили те, кто смог сразу сориентироваться и выплыть с глубины от метра до 10 метров», — сообщил собеседник агентства.

Согласно предварительным данным, сбоев в работе техники зафиксировано не было.

Спаслись восемь человек, включая двух членов экипажа. Погибли семь пассажиров, в их числе ребенок. Сообщалось, что спасшиеся выплыли с глубины 8—9 метров.

Главврач Камчатской краевой больницы им. Лукашевского Андрей Кисляков рассказал о состоянии четырех пострадавших.

«Один в тяжелом состоянии, у него тяжелая сочетанная травма и перелом голени. Сейчас проводится операция, чтобы спасти ему ногу. Также у него ушиб грудной клетки и шок 2—3 степени», — приводит его слова RT.

Второй пациент находится в реанимации с тяжелой травмой и переломами. Еще один пострадавший получил легкие травмы. У четвертой пострадавшей подозрения на закрытую черепно-мозговую травму.

Вертолет лежит на глубине больше 100 метров. Пока водолазы не смогли до него добраться из-за неподходящего оборудования. Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна. Прокуратура Камчатского края начала проверку исполнения законодательства о туристических услугах.

Маргарита Головатенко