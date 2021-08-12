«Челси» стал обладателем Суперкубка Европы по футболу, обыграв «Вильярреал»
В Белфасте состоялась игра за Суперкубок по футболу между победителем Лиги чемпионов английским «Челси» и триумфатором Лиги Европы испанским «Вильярреалом».
Победу в матче в серии пенальти одержали англичане со счетом 2:1 (пен).
Основное время встречи завершилось с ничейным результатом. Первыми открыли счет футболисты «Челси», передачу Хавертца замкнул Зиеш. Испанцы отыгрались после перерыва. Точным ударом отметился Жерар Морено.
В дополнительные полчаса команды не смогли забить в ворота друг друга и встреча перешла в серию пенальти. С «точки» более меткими оказались футболисты «Челси» и стали обладателями Суперкубка Европы по футболу.
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