«Челси» стал обладателем Суперкубка Европы по футболу, обыграв «Вильярреал»

В Белфасте состоялась игра за Суперкубок по футболу между победителем Лиги чемпионов английским «Челси» и триумфатором Лиги Европы испанским «Вильярреалом».

Победу в матче в серии пенальти одержали англичане со счетом 2:1 (пен).

Основное время встречи завершилось с ничейным результатом. Первыми открыли счет футболисты «Челси», передачу Хавертца замкнул Зиеш. Испанцы отыгрались после перерыва. Точным ударом отметился Жерар Морено.

В дополнительные полчаса команды не смогли забить в ворота друг друга и встреча перешла в серию пенальти. С «точки» более меткими оказались футболисты «Челси» и стали обладателями Суперкубка Европы по футболу.

Встречу судила российская бригада судей во главе с Сергеем Карасевым. Каких-то серьезных нареканий их работа не вызвала.