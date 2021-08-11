В Казани поймали водителя с признаками наркотического опьянения, который устроил погоню

В Казани 10 августа в 20.10 на проспекте Победы сотрудники Госавтоинспекции обратили внимание на автомобиль «Киа Рио» — он ехал слишком медленно и вилял из стороны в сторону.

Требование сотрудников ГИБДД об остановке водитель проигнорировал и попытался скрыться. Тогда экипаж ГИБДД начал преследование. Уходя от экипажа, водитель резко увеличил скорость и несколько раз нарушил правила дорожного движения, чем создал угрозу для жизни граждан. Нарушителя задержали на улице Сахарова. За рулем находился 24-летний казанец.

В отношении него составлены административные материалы за невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке автомобиля, за проезд на запрещающий сигнал светофора и за выезд в нарушение правил ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения.

У водителя выявили признаки наркотического опьянения. Молодому человеку предложили проехать в медучреждение для прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, и тот согласился. По результатам исследования примут процессуальное решение.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В мае в Казани оштрафовали 30-летнего водителя мотоцикла, за которым сотрудники ДПС устроили погоню. На перекрестке улиц Сибгата Хакима — Бондаренко водитель мотоцикла не остановился по требованию сотрудника полиции. Началась погоня с двумя патрульными машинами ДПС. Мотоциклист скрылся, потому что полицейские остановились, так как можно было причинить вред жизни и здоровью граждан. После изучения дела был выявлен нарушитель. Его вызвали в ГИБДД — он полностью признал свою вину.

Маргарита Головатенко