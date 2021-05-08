В Казани после погони поймали байкера — он получил штрафы на 18 тысяч рублей

Фото: пресс-служба МВД по РТ

В Казани оштрафовали 30-летнего водителя мотоцикла, за которым сотрудники ДПС устроили погоню. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

На перекрестке улиц Сибгата Хакима — Бондаренко водитель мотоцикла не остановился по требованию сотрудника полиции. Началась погоня с двумя патрульными машинами ДПС. Мотоциклист скрылся, потому что полицейские остановились, так как можно было причинить вред жизни и здоровью граждан. Инцидент произошел 15 апреля в 22.20.

фото: realnoevremya.ru (архив)

После изучения дела был выявлен нарушитель. Его вызвали в ГИБДД — он признал свою вину в полном объеме.

«Он был привлечен к административной ответственности за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, проезд на запрещающий сигнал светофора, невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства, опасное вождение транспортного средства, несоблюдение требований, предписанных дорожной разметкой, нарушение правил маневрирования, движение по полосе для маршрутных транспортных средств, управление транспортным средством без полиса ОСАГО. Общая сумма штрафа составила более 18 000 рублей», — отметили в пресс-службе МВД по РТ.

В апреле в Казани пять патрульных автомобилей ГИБДД устроили погоню за водителем грузовой «Газели». Видео с погоней появилось в соцсетях.

Алексей Нечаев