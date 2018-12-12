DigitalSkills-2018: в Казани стартовал чемпионат WorldSkills по компетенциям IT-профессий

Второй отраслевой чемпионат в сфере информационных технологий по стандартам WorldSkills DigitalSkills-2018 проходит в Казани с 12 по 16 декабря. За звание лучших будут бороться более 200 участников. Среди них — сотрудники предприятий, студенты колледжей, вузов и школьники из 14 стран мира. Площадкой соревнований по компетенциям IT-профессий стала «Казань Экспо». Церемония открытия чемпионата — в видеорепортаже «Реального времени».