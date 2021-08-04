Количество безработных в Татарстане достигло 18,1 тысячи

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане, по данным на 4 августа, насчитывается 18 107 официально зарегистрированных в органах службы занятости безработных граждан. Это на 279 человек меньше, чем на прошлую отчетную дату, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

Фото: mtsz.tatarstan.ru

Уровень регистрируемой безработицы в республике составил 0,89% от численности рабочей силы. Работодатели Татарстана предлагают 52 132 вакансии. За отчетную неделю безработным жителям республики предложили 4 940 вакантных рабочих места. Коэффициент напряженности на рынке труда условно составил 0,35 человек на одну вакансию.

479 человек из новоявленных безработных ранее уже работали, 26 человек стали официально безработными в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата работников.

На прошлой неделе в Минтруда России сообщили, что в стране число зарегистрированных безработных снизилось до 1,11 миллиона. Это на 60% ниже, чем в начале 2021 года.

