Глава Минтруда: безработица в России возвращается к допандемическому уровню

Фото: Максим Платонов

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что безработица в России на сегодняшний день возвращается к допандемическим показателям.

«Безработица на сегодняшний день в Российской Федерации достаточно хорошими темпами возвращается на допандемический уровень. То есть по итогам июня мы на сегодняшний день имеем отметку 4,8%, то есть для достижения целевого уровня, я напомню, что до пандемии уровень безработицы был 4,6-4,7%. Мы уже вплотную подошли к тому показателю, который планировали достичь к концу года», — сказал он в интервью телеканалу «Россия-24".

Фото: Максим Платонов

В Татарстане, по данным на 4 августа, насчитывается 18 107 официально зарегистрированных в органах службы занятости безработных граждан. Это на 279 человек меньше, чем на прошлую отчетную дату.

Алексей Нечаев