В Казани снова судят экс-зампреда филиала «Россельхозбанка» в Татарстане

Фото: "Реальное время"/Ирина Плотникова

Вахитовский райсуд Казани вновь приступил к рассмотрению дела бывшего замдиректора татарстанского филиала «Россельхозбанка» Романа Семенихина. Его обвиняют в хищении 88 млн рублей псевдокомиссии банка за банковскую гарантию в 3 млрд рублей, передает из суда журналист «Реального времени».



В октябре 2020-го тот же райсуд уже выносил Семенихину обвинительный приговор с наказанием в 6,5 года колонии по этому делу, но он был отменен Верховным судом РТ в том числе ввиду несогласия с решением первой инстанции о сокращении размера ущерба до 70 млн рублей. Таким же образом был отменен и первый приговор по этому делу.

Сам Семенихин настаивал на полном оправдании, обвиняя представителей потерпевшего ООО «Завод строительных конструкций» в обналичивании средств и утверждая, что он получал лишь свой процент в 14 млн рублей.

До «Россельхозбанка» Семенихин успел поработать на руководящих позициях в «Камаглавстрое», «Акибанке» «Татфондбанке» и Инвестиционном венчурном фонде Татарстана.

Последние 4 года он находился в СИЗО, пока в июле 2021-го Верховный суд РТ не заменил арест запретом определенных действий и снова отдал банкира под суд.

Подробности резонансного дела и двух отмененных приговоров — в нашем материале.