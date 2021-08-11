Татарстанцы могут проголосовать за РТ в пяти номинациях на ежегодной премии «Сокровища России»

Фото: Максим Платонов (архив)

Жители Татарстана могут проголосовать за республику на ежегодной премии «Сокровища России». Онлайн-голосование продлится до 10 октября на сайте National Geographic Traveler.

Татарстан представлен в пяти номинациях:

«Культурно-исторический объект» (Казанский кремль);

«Национальная кухня» (чак-чак);

«Природный объект» (Голубые озера);

«Традиционный праздник, событие или фестиваль» (сабантуй);

«Экскурсионный маршрут» (Великий Волжский путь).

В номинации «Культурно-исторический объект» представлены неповторимые объекты с большим значением для истории, культуры, архитектуры, этнографии и археологии — памятники и монументы, музеи и усадебные комплексы. Среди них, помимо Казанского кремля, Астраханский, Нижегородский и Тобольский кремли, а также другие объекты.

В номинации «Национальная кухня» чак-чаку составляют конкуренцию башкирский бортевой мед, калужское тесто, мордовские пшенные блины и т.д.

Фото: Максим Платонов (архив)

В номинации «Природный объект» помимо татарстанских Голубых озер представлены национальные парки, озера, столбы и другие объекты из разных регионов России. В номинации «Экскурсионный маршрут» кроме Татарстана участвуют Башкирия, Удмуртия, Нижегородская и Самарская области, Марий Эл и другие субъекты РФ. В номинации «Традиционный праздник, событие или фестиваль» помимо татарстанского Сабантуя представлены различные фестивали и праздники.

Чтобы принять участие в голосовании, необходимо предварительно авторизоваться через «ВКонтакте» или Facebook.

В прошлом году проекты из Татарстана завоевали 14 наград Российской национальной премии по ландшафтной архитектуре. При этом проект набережной озера Кабан получил Гран-при как лучший реализованный проект площадью более 5 гектаров. Этот же проект получил золотой диплом в номинации «Лучший реализованный объект экологического, инженерного дизайна».

Татьяна Демина