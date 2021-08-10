В Башкирии промышленные предприятия начнут тушить пожары в регионе

В Башкирии промышленные предприятия завтра, 11 августа, подключатся к ликвидации лесных пожаров в южных районах республики. Тяжелая техника заводов приступит к опашке лесов, сообщает пресс-служба главы Башкирии Радия Хабирова.

В числе компании, присоединившихся к ликвидации пожаров: «Башкирская содовая компания», «Газпром нефтехим Салават» и другие.

Фото: glavarb.ru

По состоянию на 10 августа основные очаги находятся на территории Хайбуллинского, Зилаирского, Бурзянского, Зианчуринского, Абзелиловского районов. Для их локализации в помощь МЧС и лесопожарным службам привлекли силы и средства крупных горнорудных компаний.

Фото: glavarb.ru

По последним данным ГУ МЧС по Башкирии, на территории республики уже действуют 29 очагов лесных пожаров на общей площади 3430,1 гектаров.

В конце июля на территории региона прошел ураган. В воскресенье в башкирском селе Бижбуляк умерла 14-летняя девочка, на которую во время непогоды упала крыша торгового центра.

