В Башкирии на школьницу во время урагана упала крыша торгового центра — девочка скончалась

В башкирском селе Бижбуляк умерла 14-летняя девочка, на которую во время урагана упала крыша торгового центра. Об этом сообщил глава администрации Бижбулякского района Башкирии Артур Зарипов на своей странице в соцсетях.

Инцидент произошел вечером 20 июля. На улице Победы села Бижбуляк во время порывистого ветра сорвало кровлю крыши со здания торгового центра. Она упала на проходящую мимо девочку. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи боролись за ее жизнь почти три недели.

Во вторник во всех регионах Поволжья объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за надвигающегося холодного фронта. Ухудшение погоды спрогнозировали также в Башкирии, Самарской и Оренбургской областях. Ночью 4 августа ураганный ветер (до 22 м/c) повредил крыши домов, школ в Чекмагушевском районе Башкирии.

