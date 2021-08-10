В Казани расширили список категорий граждан, которые могут заселиться в дом ветеранов

В Казани расширили список категории граждан, которые могут заселиться в доме ветеранов по адресу: ул. Дубравная, 35. Об этом сообщается в telegram-канале мэрии столицы РТ.

Сейчас там проживают инвалиды и участники Великой Отечественной войны, вдовы умерших и погибших воинов, жители блокадного Ленинграда, труженики тыла, ветераны труда и другие.

Теперь заселиться в однокомнатные квартиры могут: ветераны боевых действий, инвалиды по общему заболеванию, пенсионеры, имеющие трудовой стаж работы не менее 30 лет.

Обязательное условие: казанцы должны быть старше 65 лет. Всю информацию можно получить в Управлении жилищной политики Казани по адресу: ул. Миславского,4, тел.: (843) 292 98 98, 292-60-20.

Вчера в Казани дольщики последнего проблемного дома в ЖК «Молодежный» по адресу: ул. Чингиза Айтматова, 9 начали получать ключи от квартир.

