Ученые создали карту рекреационного потенциала Татарстана

Ученые-экологи Казанского федерального университета оценили степень рекреационной привлекательности территорий Татарстана для людей и создали специальную цифровую карту.



— В анализ были включены данные о лесах, водоемах, пляжах, особо охраняемых природных территориях, объектах истории и архитектуры и многие другие, — говорит заместитель директора по научной деятельности Института экологии и природопользования Мария Кожевникова.

Лидером по количеству участков с высоким рекреационным потенциалом и их суммарной площади стал Верхнеуслонский район.

— Также в целом высокий рекреационный потенциал у Камско-Устьинского, Зеленодольского, Высокогорского, Елабужского, Бавлинского и Бугульминского районов. Хотя бы один контур с высоким рекреационным потенциалом есть практически в каждом районе. Наиболее низкий рекреационный потенциал наблюдается в Алькеевском, Аксубаевском, Атнинском районах, — цитирует Кожевникову пресс-служба КФУ.

В дальнейшем данные разработки планируют использовать для проектирования рекреационных зон республики.

В начале июня в Татарстане выбрали 11 территорий для создания парков и скверов.