В Татарстане нашли новое место обитания редкого тарантула

В Татарстане нашли редкого паука — южнорусского тарантула (в простонародье — мизгирь). Его обнаружили в Бавлинском районе.

Этот вид семейства пауков занесен в Красную книгу Татарстана. Обычно они встречаются в полупустынях, степной и лесостепной зонах.

На территории республики они могут обитать в Чистопольском, Нижнекамском, Альметьевском, Зеленодольском, Верхнеуслонском и Буинском районах. В 1995—2004 годах его видели в Танайских пойменных лугах Елабужского района и пойме реки Кама в Тукаевском районе.

Также трижды его встречали в Тетюшском районе. В Агрызском, Актанышском, Балтасинском, Зеленодольском, Елабужском, Нижнекамском, Новошешминском, Нурлатском и Рыбно-Слободском районах замечен единожды.

В последние годы тарантула обнаружили в устье реки Свияги в районе зоостанции КФУ и на левобережье Волги и островах Лаишевского, Кайбицкого и Дрожжановского районов.

Госкомитет Татарстана сообщает, что тарантул ядовит. Его укус вызывает сильную боль и появление опухоли.

Ранее в Горкинско-Ометьевском лесу Казани заметили ядовитого паука, похожего на каракурта. Как предположили пользователи, причина появления паука в Татарстане — аномально сухая и теплая погода.



Ольга Плешкова