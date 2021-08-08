В казанском парке заметили ядовитого паука

В Горкинско-Ометьевском лесу Казани заметили ядовитого паука, похожего на каракурта. Фотографиями поделились пользователи в соцсетях.



Как предположили пользователи, причина появления паука в Татарстане — аномально сухая и теплая погода.

Яд каракурта — вида паука из рода черных вдов — способен вызвать сильную боль, которая спустя 10-15 минут распространяется по всему телу. Обычно укушенные жалуются на невыносимые боли в области живота, поясницы, грудной клетки. Если человеку вовремя не оказать помощь, он может умереть.

В середине июля СМИ сообщали, что с начала года после укусов каракурта в Волгоградской области пострадали десять человек.

В апреле в Татарстане нашли ядовитого тарантула, занесенного в Красную книгу республики. Такого паука еще называют мизгирем, он обитает на территориях от Средней Азии до средней полосы России, но встречается и в Татарстане — в республике проходит граница его ареала.

Маргарита Головатенко