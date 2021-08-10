В одном из домов Казани установят солнечные панели
В рамках капитального ремонта дома №2 по улице Волгоградской в Казани установят две солнечные панели, сообщает мэрия города.
Панели установят для снабжения электричеством подъездов, коридоров, чердаков. Еще такая мера позволит максимально сократить общедомовые расходы.
В доме заменят счетчики электроснабжения — теперь показания в «умных» приборах будут сниматься автоматически и передаваться на сервер ресурсоснабжающей организации.
Во дворе жилого дома на улице Волгоградской и Декабристов, 150 и 152 в Казани появится первая зарядная станция для электромобилей. Для этой цели подготовят отдельное машино-место. Заправочная станция для электромобилей расположится за гаражами возле котельной площадки.
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