Во дворе жилого дома в Казани появится первая зарядная станция для электромобилей

Во дворе жилого дома на улице Волгоградской и Декабристов, 150 и 152, в Казани появится первая зарядная станция для электромобилей. Для этой цели подготовят отдельное машино-место, сообщается на сайте исполкома.

Заправочная станция для электромобилей расположится за гаражами возле котельной площадки. Руководитель исполкома Рустем Гафаров считает, что за электромобилями будущее, поэтому уже сейчас необходимо создавать инфраструктуру.

Фото: kzn.ru

«Пока в России порядка 10 тысяч пользователей таких машин, но, согласно прогнозам, с 2025 года их количество в разы увеличится. Мы должны создавать инфраструктуру, чтобы город был экологичным. В Казани уже есть более 20 электрозаправок, все они расположены в общественных местах. Нужно, чтобы они и во дворах появились», — сказал Гафаров.

Сейчас на месте идут работы по благоустройству. Планируется увеличить зону парковки автомобилей, организовать место для парковки инвалидов. Стоящие на территории гаражи приведут к единому стилю.

В июле в Татарстане составили список из 200 дворов для приоритетного благоустройства по республиканской программе «Наш двор» в следующем году. Их выбрали по процентному соотношению проголосовавших людей к проживающим во дворах. В топ-200 вошли 65 дворов Казани.



Ольга Плешкова