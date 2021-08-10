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Следком возбудил уголовное дело в отношении экс-руководителей ФБК* и «Штабов Навального»**

11:39, 10.08.2021 1
Следком возбудил уголовное дело в отношении экс-руководителей ФБК* и «Штабов Навального»**
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего главы ФБК* Ивана Жданова и экс-главы «Штабов Навального»** Леонида Волкова, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Их подозревают в сборе средств и оказании финансовых услуг, заведомо предназначенных для финансирования экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.3 УК РФ), пишет ТАСС.

В июле защита обжаловала решение Мосгорсуда о признании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)* экстремистской организацией.

Ранее юрист Илья Ремесло посоветовал сторонникам Алексея Навального удалить старые посты в соцсетях с агитацией и символикой Фонда борьбы с коррупцией* (ФБК*), чтобы избежать уголовного преследования после признания организации экстремистской.

* Фонд борьбы с коррупцией включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09 октября 2019 года; организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09 июня 2021 года.

** «Штабы Навального» — организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09 июня 2021 года.

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11:50
    В России борьба с коррупцией - экстремизм.
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