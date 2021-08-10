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Новак предложил запретить продавать бензин трейдерам

10:26, 10.08.2021
Новак предложил запретить продавать бензин трейдерам
Фото: realnoevremya.ru

В России предложили запретить продажу бензина трейдерами. Появление такой возможности допустил вице-премьер Александр Новак.

Вице-премьер считает, что целесообразно принять меры по донастройке биржевой торговли. Речь может идти как о «временном запрете продажи топлива не производителям», так и о запрете на покупку топлива «аффилированными с вертикально интегрированными нефтяными компаниями лицами».

Среди возможностей могут рассмотреть и ограничение предельного роста внутри торговой сессии, сообщает РБК.

Фото: realnoevremya.ru

Правительство России отказалось от планов ввести запрет на экспорт бензина. От подобной меры решили отказаться из-за снижения мировых цен на нефть и заверений представителей нефтяной отрасли о росте предложения на бирже.

Маргарита Головатенко
ПромышленностьНефтьОбществоВласть
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