Новак предложил запретить продавать бензин трейдерам

В России предложили запретить продажу бензина трейдерами. Появление такой возможности допустил вице-премьер Александр Новак.



Вице-премьер считает, что целесообразно принять меры по донастройке биржевой торговли. Речь может идти как о «временном запрете продажи топлива не производителям», так и о запрете на покупку топлива «аффилированными с вертикально интегрированными нефтяными компаниями лицами».

Среди возможностей могут рассмотреть и ограничение предельного роста внутри торговой сессии, сообщает РБК.

Фото: realnoevremya.ru

Правительство России отказалось от планов ввести запрет на экспорт бензина. От подобной меры решили отказаться из-за снижения мировых цен на нефть и заверений представителей нефтяной отрасли о росте предложения на бирже.

Маргарита Головатенко