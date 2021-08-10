Бывшие глава правительства Северной Осетии и министр туризма задержаны по делу о растрате

Бывших главу правительства Республики Северная Осетия-Алания Сергея Такоева, министра туризма Алана Диамбекова и гендиректора Осетинского завода автомобильного и тракторного электрооборудования (ОАО «ОЗАТЭ») Аида Габараева задержали по делу о растрате, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.



Она сообщила, что расследуется уголовное дело о растрате средств Северной Осетии-Алании в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Задержаны подозреваемые по этому делу.

Сейчас по местам их жительства проходят обыски. Подробности дела пока не приводятся, сообщает ТАСС.

Сегодня стало известно о задержании директора вагона-ресторана поезда Мурманск — Адлер по делу об отравлении детей. Также задержаны повар и официант вагона-ресторана. Их подозревают в преступлениях, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей», а еще ч. 1 ст. 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое отравление людей».

Маргарита Головатенко