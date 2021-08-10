На капремонт подъездов М-7 к Ижевску и Перми потратят 1 млрд рублей
На капитальный ремонт подъездов к Ижевску и Перми дороги М-7 «Волга» Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа потратят 1 млрд рублей, такой тендер есть на сайте госзакупок.
Заказчиком выступает Упрдор «Прикамье». Источник финансирования — федеральный бюджет. Ремонт будет производиться на участке км 78+000 — км 86+000 в Удмуртской республике.
Подрядчику будет нужно выполнить подготовительные работы, демонтировать существующие площадки автобусных остановок и автопавильонов, устроить новую конструкцию дорожной одежды.
В Мензелинском районе Татарстана в конце июля завершали капремонт дороги регионального значения М-7 «Волга» — Старая Матвеевка.
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