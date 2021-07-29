В Татарстане по нацпроекту завершается капремонт дороги М-7 «Волга» — Старая Матвеевка

В в Мензелинском районе Татарстана завершается капремонт дороги регионального значения М-7 «Волга» — Старая Матвеевка. Работы ведутся по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Завершить их планируется 20 августа.

На сегодняшний день ремонт дороги общей протяженностью 3,3 км продолжается в населенных пунктах Матвеевка и Степановка. Там рабочие уложили нижний слой асфальтобетонного покрытия.

На участке от 0 км до 7,6 км уложили верхний слой покрытия из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-10. Завершено строительство десяти съездов из асфальтобетонной смеси. Обочины дороги укрепили щебнем по 1,5 метра с обеих сторон.

Фото: mindortrans.tatarstan.ru

По проектной документации, на ремонтируемом участке установят 1 220 погонных метров барьерных ограждений, 157 дорожных знаков и 483 сигнальных столбиков, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.



Всего в 2021 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Татарстане приведут в порядок 96,7 км автодорог регионального значения. В Кукморском районе РТ уже отремонтировали участок дороги Люга — Старая Юмья.

Татьяна Демина