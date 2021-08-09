На Камчатке сотрудники правительства пытались майнить криптовалюту на рабочих компьютерах

Минцифры Камчатского края обнаружило, что сотрудники правительства региона пытаются установить программу для майнинга криптовалют на служебные компьютеры. Об этом сообщили в пресс-службе правительства края.

Проверка показала, что под учетными записями нескольких госслужащих на их автоматизированные рабочие места пытались установить специальное программное обеспечение, которое было подготовлено к вычислению криптовалют Monero, Bytecoin и Infinium-8.

Фото: investkamchatka.ru

Материалы проверки передали в ФСБ. В правительстве отметили, что эти программы могли поставить под угрозу безопасность информационно-коммуникационной сети правительства Камчатского края.

В конце июля в Казани Следком заподозрил главного инженера и директора службы энергохозяйства наземного транспорта казанского МУП «Метроэлектротранс» в злоупотреблении полномочиями. По данным ведомства, на трансформаторную подстанцию «Метроэлектротранса» подозреваемые установили оборудование для майнинга криптовалюты и за два месяца работы незаконно использовали электричество на 352 тысячи рублей. Счета оплачивало МУП. Фигуранты дела признали вину, расследование уголовного дела продолжается. На предприятии эту информацию подтвердили и сообщили, что создали комиссию под руководством нового главного инженера при участии службы безопасности предприятия.

