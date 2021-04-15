МИД Великобритании и Польши вызвали российских послов

Фото: wikipedia.org (на фото — МИД Великобритании)

МИД Великобритании вызвал российского посла в Лондоне Андрея Келина в связи с «враждебной линией поведения» России. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Британии.

МИД страны вызвал посла РФ в связи с глубокой обеспокоенностью из-за враждебной линии поведения России, связанной с кибератаками, вмешательством в демократические процессы и усилением военного присутствия на украинской границе и в незаконно аннексированном Крыму, говорится в сообщении ведомства.

Фото: wikimedia.org (на фото — МИД Польши)

В тоже время российского посла вызвали в МИД Польши. По данным Польского агентства печати, посол вызван в МИД после введения США новых санкций против России, а также в связи с ситуацией на Украине.

Сегодня президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций против России. Они предусматривают высылку десяти сотрудников дипмиссии РФ в Вашингтоне. Также в США объявили службу внешней разведки России ответственной за кибератаку на SolarWinds. Всего Минфин США ввел санкции против 16 организаций и 16 физлиц, которых связывают с приписываемым России вмешательством в выборы США.



Татьяна Леухина