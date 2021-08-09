«Рабы XXI века»: правозащитник провел прямой эфир по ситуации в колонии Татарстана

Фото: Максим Платонов

Основатель Комитета против коррупции и пыток Gulagu.net Владимир Осечкин в ходе прямого эфира на YouTube заявил, что канализационная система ИК-5, где заключенные отравились ядовитыми веществами при ее ремонте, вышла из строя еще в марте прошлого года. Это он связал с недоработками со стороны УФСИН по РТ.



Осечкин утверждает — в настоящее время руководством колонии и оперативниками УФСИН по РТ корректируются показания осужденных по данному ЧП до встречи со следователями и задним числом собираются подписи в журнале по технике безопасности.

Кроме того, он отмечает незамедлительную реакцию Следкома и прокуратуры в Татарстане, которые после огласки истории выехали на место и «буквально ночевали в колонии».

— Они начали переносить и разбирать из жилой зоны, перетаскивать насосы в промзону, чтобы не потерять промзону и не останавливать там производство. Потому что мы с вами прекрасно понимаем, что генералам очень важно показывать высокие показатели выработки продукции в промзонах, очень важно не сбавлять темп, очень важно зарабатывать денежные средства, — рассказал Осечкин о случившемся в ИК-5.

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И поэтому, по его словам, они решили все сделать силами заключенных, которые не имели соответствующего образования и оборудования, и понимания, как на самом деле должна функционировать большая система работы колонии.

Кроме того, в прямом эфире правозащитник открыто называет татарстанских зэков ИК-5 «рабами XXI века» и утверждает, что в опасный канализационный колодец без спецснаряжения и подготовки их загоняли пинками.

— Они проложили это через интегрированные системы безопасности, через запретную зону, через заборы проделали дырки и вывели эти трубы в сторону Волги. Там считаные сотни метров до одного из притоков Волги, а сама Волга начинается буквально в полутора километрах, и понятно, что стоки с этой небольшой протоки уходили дальше в Волгу, и дальше уходили вниз по течению в сторону Самары, Волгограда, Астрахани и т. д., — сообщил Осечкин.



По версии Осечкина, крайним в этой истории хотят сделать и.о. начальника Центра трудовой адаптации осужденных колонии и вывести из-под удара нынешнего начальника колонии и его заместителя.

По данным «Реального времени», СК намерен перепроверить и эти доводы. В УФСИН по РТ заявили, что не комментируют ситуацию, пока идет следствие. Один из источников в силовых органах обращает внимание, что в своем выступлении правозащитник не приводит ссылки ни на один документ.

Напомним, 3 августа трое осужденных исправительной колонии №5 строгого режима в Зеленодольском районе Татарстана отравились аммиачными газами при очистке канализационного коллектора — по версии Следкома, их под угрозой применения насилия заставили спуститься в колодец. Подробнее — в материале «Реального времени».

