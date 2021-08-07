Эксперт: к прежним ценам на овощи в Татарстане мы не вернемся

Подорожавшие овощи в Татарстане вряд ли вернутся к прежним ценам. Об этом говорит эксперт по пищевому ретейлу Мария Яшенкова в комментарии для «Реального времени». Подорожали все продукты, поскольку увеличиваются и стоимость их производства, и издержки ретейлеров. Сельхозпроизводители несут бремя налогов и резко подскочивших цен на удобрения, электричество, банковские кредиты. Для ретейлеров на 30% выросла стоимость логистики. Поэтому ресурсов удержания цены продуктов на прежних уровнях ни у тех, ни у других уже не осталось. Так что новый урожай принесет за собой снижение цены максимум на 30%, прогнозирует эксперт:

— На мой взгляд, все запасы рентабельности между производителем и ретейлером подходят к концу. Они все, что могли, уже удержали. И в этом году цены будут расти и расти, потому что ни один из факторов роста цены никак не поворачивается хорошей стороной к производителю. И даже новый урожай не сможет сбить на 60%, как это обычно происходит. Конечно, будет какое-то удешевление в ближайшие пару месяцев — может быть, 20%, может быть, 30%. Но такого, чтобы морковь стоила 100 рублей, а будет 30 — мне кажется, не будет. Таких дешевых продуктов, как раньше, мы уже не увидим. Эксперты ожидают дорогих продуктов в этом году, к тому моменту, когда мы выйдем на стандартную цену.

Напомним, новый урожай все-таки дает некоторое снижение цены, и за неделю с 27 июля по 2 августа снизились цены на морковь, картофель и лук.

Людмила Губаева