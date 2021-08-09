Лукашенко назвал условие размещения российских войск в Белоруссии

Российские войска могут быть размещены в Белоруссии в случае опасности начала новой мировой войны. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко, сообщает RT.

«Если будет нужно, тут не просто будет база. Тут все Вооруженные силы Российской Федерации будут размещены. В случае опасности развязывания новой мировой войны», — сказал Лукашенко.

Он обратил внимание, что на данном этапе размещать в Беларуси российские базы невыгодно ни России, ни Беларуси, в этом нет абсолютно никакого смысла.

Сегодня Александр Лукашенко сообщил, что «очень скоро» уйдет с этого поста. Однако гадать о конкретных сроках не стоит, добавил он. Насчет своих преемников белорусский лидер заявил, что к президентству в стране могут «вырасти» 15—20 человек.

Алексей Нечаев