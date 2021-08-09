Россияне купили по программе детского туристического кешбэка путевок на 9 млрд — это много или мало?

Глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что россияне приобрели по программе детского туристического кешбэка с 25 мая более 350 тыс. путевок на 9 млрд рублей.

«Общая сумма возвратов родителям составила 4 млрд рублей», — заявила она ТАСС.

В этом году программа стартовала 25 мая, в ее рамках россиянам возвращается 50% стоимости путевки в детские лагеря, которые участвуют в программе, но не более 20 тыс. рублей. Путевки можно приобрести до 31 августа, а вернуться можно будет из лагеря до 15 сентября.

Фото tourism.gov.ru

«С учетом того, что впереди еще несколько смен, динамика покупок пока еще достаточно высокая, и в среднем по программе покупают около 3 тыс. путевок в день», — отметила Догузова.

Россияне купили путевок на 9 млрд рублей — это:

$123 млн при курсе 73 рубля за доллар.

при курсе 73 рубля за доллар. 150 тыс. путевок в детский Всероссийский центр «Орленок» — в среднем цена за человека составляет 60 тыс. рублей.

— в среднем цена за человека составляет 60 тыс. рублей. 180 тыс. туров в Турцию на двоих — на 10 дней в конце августа можно съездить отдохнуть в эту страну в среднем за 50 тыс. рублей.

Фото: Максим Платонов

274 билета в суборбитальный полет от компании Virgin Galactic — один билет стоит 32,8 млн рублей.

— один билет стоит 32,8 млн рублей. В 45 раз больше, чем выделили на капремонт посещенного Юрием Гагариным лагеря в Казани — всего потратят 200 млн рублей.

— всего потратят 200 млн рублей. В 11 тыс. раз больше, чем стоимость обучения в Международной школе в Казани за учебный год — цена составляет от 785 тыс. рублей для старших классов.

за учебный год — цена составляет от 785 тыс. рублей для старших классов. В 2,5 тыс. раз больше, чем стоимость одного года обучения в Стэнфорде — за год нужно заплатить порядка $50 тысяч.

Алексей Нечаев