$450 тысяч за билет в суборбитальный полет — это много или мало?

Снова открылись продажи билетов для космических туристов от компании Virgin Galactic миллиардера Ричарда Брэнсона. Отмечается, что 600 человек забронировали места. Об этом сообщила компания при объявлении финансовых результатов за второй квартал 2021 года.

Одно место в суборбитальном полете будет стоить $450 тыс. Полет запланирован на конец сентября с космодрома в Нью-Мексико.

— Используя всплеск потребительского интереса после полета Unity 22, мы рады объявить о возобновлении продаж с сегодняшнего дня, начиная с нашего сообщества Spacefarer. Стремясь донести чудо космоса до широких слоев населения планеты, мы рады открыть двери для совершенно новой отрасли и потребительского опыта, — сказал генеральный директор Virgin Galactic Майкл Колглезьер.

Фото: tourism.zahav.ru

$450 тысяч за билет в космос — это:

32,8 млн рублей при курсе 73 рубля за доллар.

при курсе 73 рубля за доллар. Примерно за эти деньги можно купить популярный вертолет Robinson Helicopter — он стоит от $421 тысячи.

— он стоит от $421 тысячи. За эту сумму можно приобрести Rolls-Royce Phantom , который стоит от 30 млн рублей.

, который стоит от 30 млн рублей. Почти 100 тысяч поездок в казанском автобусе за наличные — одна стоит 35 рублей.

за наличные — одна стоит 35 рублей. За эту сумму можно более 8 тыс. раз прыгнуть с парашютом в Казани — услуга обойдется в сумму около 4 тыс. рублей.

в Казани — услуга обойдется в сумму около 4 тыс. рублей. В 6,6 раза меньше, чем стоит российский скафандр — его цена от $3 миллионов.

— его цена от $3 миллионов. На эту сумму можно слетать из Казани в Нью-Йорк примерно 1,4 тыс. раз . Билет в конце сентября будет стоить примерно 23 тыс. рублей.

. Билет в конце сентября будет стоить примерно 23 тыс. рублей. В 6,8 раза меньше, чем стоимость самой дорогой квартиры в Казани и ПФО. Ее цена достигает почти 220 млн рублей.

Алексей Нечаев