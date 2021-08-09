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В Татарстане привились от коронавируса 879 524 человека

11:34, 09.08.2021
В Татарстане привились от коронавируса 879 524 человека
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане привились от коронавируса 879 524 человека. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Второй компонент вакцины получили 687 790 человек.

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 50 новых случаев COVID-19. Всего на 9 августа в республике зарегистрировано 24 387 случаев заражения коронавирусом. Выздоровело за весь период 21 555 человек, в том числе 5 за минувшие сутки. Умерло за весь период 633 человек.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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