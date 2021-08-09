В Татарстане привились от коронавируса 879 524 человека
В Татарстане привились от коронавируса 879 524 человека. Об этом сообщили в региональном Минздраве.
Второй компонент вакцины получили 687 790 человек.
В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 50 новых случаев COVID-19. Всего на 9 августа в республике зарегистрировано 24 387 случаев заражения коронавирусом. Выздоровело за весь период 21 555 человек, в том числе 5 за минувшие сутки. Умерло за весь период 633 человек.
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