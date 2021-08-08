В Татарстане за сутки зафиксировали 50 новых случаев заражения коронавирусом

За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 50 случаев заражения коронавирусом. За весь период пандемии в республике подтвердилось 24 337 случаев COVID-19.

По данным оперштаба РФ, за минувшие сутки в республике выздоровели 8 человек. Так, общее число выздоровевших в республике достигло 21 550 человек.

Умерли за весь период 633 заболевших, в том числе двое за минувшие сутки.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера в Татарстане сообщалось о 54 случаях COVID-19.

Маргарита Головатенко