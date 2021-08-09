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Экономика

В Татарстане на квартиры для детей-сирот потратят 243,4 млн рублей

10:59, 09.08.2021
В Татарстане на квартиры для детей-сирот потратят 243,4 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане на приобретение жилых помещений для предоставления их детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а еще лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, потратят 243,4 млн рублей. Такой тендер есть на сайте госзакупок.

Заказчик — Госкомитет Татарстана по закупкам. Контракт заключат с НКО «Госжилфонд при президенте РТ» — единственным участником, подавшим заявку.

Согласно документам, планируется приобрести 178 квартир. Большинство из них в Казани — 97. Немногим меньше в Набережных Челнах — 80. Еще одну квартиру купят в Пестречинском районе республики.

Маргарита Головатенко
ЭкономикаБюджетНедвижимостьОбществоВласть Татарстан
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