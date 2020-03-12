Налоговая потребовала банкротства «дочки» «Камгэсэнергостроя»

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Татарстанское управление Федеральной налоговой службы (ФНС) подало в арбитраж иск о банкротстве ООО «Камгэсстройцентр». Сумма требований составляет почти 25 млн рублей.

Заявление было подано 11 марта, следует из материалов Арбитражного суда РТ.

Ранее стало известно, что республиканское управление Следкома добилось выплаты долга по зарплате работникам «Камгэсстройцентра». За несколько месяцев 2017 года работодатель задолжал 105 сотрудникам около 12,5 млн рублей.

Напомним, арбитраж уже запустил банкротство другой «дочки» «Камгэсэнергостроя». Наблюдение в «Камгэсстройснабе» ввели еще в 2016 году.