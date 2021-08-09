Скончался советский диссидент и ученый-биолог Сергей Ковалев

Советский диссидент, правозащитник и ученый-биолог Сергей Ковалев скончался в понедельник на 92-м году жизни, сообщил его сын Иван Ковалев на странице в Facebook.



Сергей Ковалев родился в Середина-Буде (сейчас — Сумская область Украины) 2 марта 1930 года. В 1932-м его семья переехала в Москву. В 1954-м Ковалев окончил биологический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова.

Фото: ru.wikipedia.org / Skilpaddle

В 1964 году он получил ученую степень кандидата биологических наук. Всего на счету Ковалева более 60 научных работ.

Маргарита Головатенко