Автор гола в ворота «Ахмата» Хакшабанович: «Мы бились до конца и заслужили победу»

Полузащитник «Рубина» Сеад Хакшабанович, забивший дебютный гол за казанскую команда рассказал о своих впечатлениях от забитого мяча и дал оценку ходу игры с грозненским «Ахматом».



«Я счастлив своему забитому голу и голевой передаче, тому что помог команде. Мы перехватили инициативу после первого забитого гола, к тому же у них уже был удален игрок. Мы бились до конца и заслужили победу.

Также футболист оценил свою готовность в составе «Рубина». Черногорский полузащитник заявил, что рассчитывает набрать не менее двадцати очков в нынешнем сезоне.

«Я хочу помогать команде еще больше. При этом пока играю не на все 100 процентов, мне нужно еще привыкнуть к лиге и к новым одноклубникам. Я провел всего четыре официальных матча и постепенно привыкаю.



Надеюсь, что буду набирать очки за результативность и дальше. Надеюсь, что завершу сезон с 20 очками и более», — сказал Хакшабанович.

Черногорский футболист перешел в казанский «Рубин» в нынешнее межсезонье. Ранее Хакшабанович выступал за английский «Вест Хэм» и шведский «Норрчепинг».